Cinque Terre: ad aprile torna Sciacchetrail, 47 chilometri nel Parco - LevanteNews

Di corsa per 47 chilometri, con 2.600 metri di dislivello positivo, lungo i sentieri del Parco nazionale delle Cinque Terre. Il 2 aprile 2022, dopo due anni di stop dovuti alla pandemia, torna l’atteso ultra-trail cinqueterrino Sciacchetrail. Le preiscrizioni, aperte lo scorso 27 ottobre, in poche ore hanno già visto potenzialmente esauriti i trecento pettorali a disposizione. Anche per questa edizione, a rispondere presente, atleti non solo da Italia ed Europa ma anche da oltre Oceano.

“Il 20 novembre – spiega sul sito della manifestazione – è prevista l’estrazione dei trecento partenti, che una volta perfezionata l’iscrizione dovranno iniziare ad allenarsi duramente per concludere nel tempo limite di dieci ore il duro percorso, che quest’anno avrà nuovamente il passaggio sul sentiero 531, la mitica scalinata della Beccara”. Appuntamento quindi di buona mattina in Piazza Garibaldi, a Monterosso, quando lo speaker ufficiale Luciano De Battè darà il via alla sesta edizione della manifestazione, che vedrà la presenza e il sostegno di aziende outdoor, Comuni, Parco e associazioni locali. Tutti gli aggiornamenti sul sito di Sciacchetrail.