Chiavari: tra i candidati sindaci spunta il nome di Ratto - LevanteNews

Al momento si tratta di voci e come tali le riportiamo. E lo facciamo perché a Chiavari si vota a primavera e la gente è curiosa di sapere i nomi tra cui scegliere il futuro sindaco e soprattutto il loro programma. Considerato il no irremovibile della dottoressa Michela Canepa vedova di Capua alla propria candidatura (sembra ormai certo), sarebbero diversi i personaggi che aspirano a ricoprire il ruolo di candidato alla guida degli eredi politici di Di Capua. Uno sarebbe (il condizionale è di rigore) l’assessore Gianluca Ratto con deleghe a promozione della città, artigianato, sport, agricoltura e turismo (a proposito quella all’Urbanistica non risulta ancora attribuita). Vederemo cosa accadrà.

(Nella foto Gianluca Ratto in una foto d’archivio col sindaco Marco Di Capua)