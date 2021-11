Chiavari: commemorazione dei fedeli defunti - LevanteNews

Il vescovo, Giampio Devasini, ha presieduto nel pomeriggio sul sagrato della cappella del cimitero, la solenne celebrazione in memoria di tutti i fedeli defunti. La numerosa folla ha seguito la liturgia eucaristica nel massimo silenzio e ha ascoltato con interesse l’omelia del vescovo; in essa il prelato ha messo l’accento sul fatto che la cosa più importante per tutti noi è amare: la morte è un filtro che non lascia passare nulla se non l’amore. Su questo saremo giudicati, certi che la risurrezione è la meta cui giungeremo fiduciosi nella misericordia divina.