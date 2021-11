Calcio/ Genoa, brutte notizie per Destro: arriva l'esito degli esami - LevanteNews

Lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro: arriva l’esito degli esami per Mattia Destro, attaccante del Genoa dopo l’infortunio patito contro il Venezia. A darne notizia la società tramite una nota ufficiale.

Per Ballardini una brutta tegola in vista della sfida contro l’Empoli in programma venerdì sera alle 20.45. A questi punti in attacco potrebbe toccare a Caicedo dal primo minuto supportato da Pandev o da Kallon.

A Empoli tornerà invece Behrami che si giocherà una maglia da titolare con Badelj al fianco di Rovella e probabilmente Sturaro.