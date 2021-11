'Santa': "Traffico sul lungomare, centralina smog" - LevanteNews

A Camogli, alla fine degli anni Settanta, un sindaco, Calogero Arcabasso generale in pensione dei carabinieri, fu defenestrato dopo avere proposto un trenino in tunnel che collegasse Camogli alla baia di San Fruttuoso. In questo periodo i progetti di tunnel sono tornati di moda; perfino quello della Fontanabuona il cui primo progetto (e inizio costruzione) risale al dopoguerra; assicurano verrà realizzato coi soldi che avanzeranno dalla costruzione del tunnel sottomarino di Genova. Un altra galleria di cui fugacemente si è parlato, è quella tra la svincolo A-12 di Rapallo e Santa Margherita Ligure dove (come nel caso di San Fruttuoso) l’idea fu bocciata per evitare che la città fosse invasa da veicoli e smog.

In realtà Santa Margherita avrebbe bisogno di un altro tunnel che, come quello progettato a Portofino, migliorerebbe la viabilità e la qualità della vita. Un tunnel interrato sotto il lungomare che, in determinate ore come quelle della movida, eliminasse la viabilità tra la rotatoria e la calata portuale. La vicinanza del mare, i sottoservizi, l’adiacenza delle case rendono inattuabile questa ipotesi. Ma servono alternative. La più elementare vietare l’accesso ai veicoli più inquinanti; la più complessa permetterlo (stabilendo fasce orarie) ai soli mezzi elettrici.

Prima ovviamente l’installazione di una centralina per misurare lse nelle di punta esiste inquinamento e a quali livelli.