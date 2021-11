RASSEGNA STAMPA: Halloween, è festa, in 850 in coda al Covo - LevanteNews

Oggi, lunedì 1 novembre, auguri a Marcello. La Chiesa cattolica celebra la festa di tutti i Santi. Mercati settimanali: Recco; Riva Trigoso. Proverbi: “Novembre solare, cenere al focolare”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Santa Margherita Ligure: festa di Halloween, 850 in coda al Covo.

Pianeta covid: “Balzo in avanti dei contagi, anche ieri 19 nuovi contagi, ristorante chiuso per covid”.

Moneglia: guardrail pericoloso, centauri in rivolta sul Bracco. Sestri Levante: diga da rafforzare, via libera ai lavori, posidonia salvata. Sestri Levante: pesca, stop al fermo biologico, ma preoccupa il caro gasolio. Sestri Levante: oggi chiude il festival del turismo sostenibile. Lavagna: i volti e il Volto nelle foto di Scattolini. Chiavari: gallera della Maddalena in A-12, lavori fino al 26 dicembre. Chiavari: film speciali al Mignon. Zoagli: è nata la nuova Pro Loco (Commento. Un’iniziativa davvero interessante per far vivere il borgo e le sue arrività come meritano).

Santa Margherita Ligure: premio letterario Delpino, cerimonia a villa Durazzo.

Santo Stefano d’Aveto: e tornato il rito della transumanza.