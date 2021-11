Covid: novità per la scuola, tutti a casa con tre positivi in classe - LevanteNews

Dopo una lunga gestazione è pronta la direttiva per alunni e professori: niente quarantena se c’è un solo positivo in classe, tutti a casa se i positivi vanno dai tre in su. Probabilmente fra oggi e domani, arriverà il via libera dal Governo centrale alle indicazioni per gestire i contagi a scuola. Il documento di Istituto superiore di sanità, Regioni e ministeri alla Salute e all’Istruzione ha avuto una stesura a dir poco sofferta.

Basti pensare che si è giunti all’epilogo dopo otto bozze e il Garante della privacy che ha chiesto la modifica di alcuni passaggi. Se ci sono invece due casi in classe, i vaccinati proseguono con i due test, il primo subito, l’altro dopo cinque giorni; i non vaccinati vanno in quarantena per dieci giorni, anche se negativi al primo test. Per i docenti si procede allo stesso modo. Alle scuole elementari e in prima media, dove gli under 12 non possono essere vaccinati, il discorso muta: si va tutti a casa per dieci giorni. In ogni caso dovrà essere il dirigente scolastico “in via eccezionale e urgente” a sospendere temporaneamente le attività didattiche, qualora la Asl di competenza non possa intervenire.

Così il dirigente deve attuare le misure previste dal protocollo, facendole rispettare a insegnanti e famiglie degli alunni entrati a contatto con il positivo nelle 48 ore precedenti alla comparsa dei sintomi o nelle 48 ore prima del test (se il soggetto è asintomatico). A quel punto l’Asl si occupa dell’individuazione dei contatti stretti e non. Due le tipologie di tamponi: il T0 da fare appena c’è un caso positivo, il T5 dopo cinque giorni.