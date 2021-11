Chiavari: Segalerba replica a Grillo e minaccia querele - LevanteNews

Da Antonio Segalerba, presidente del Consiglio comunale di Chiavari riceviamo e pubblichiamo (Precisiamo che lo stesso Grillo aveva chiesto l’eliminazione della frase, contestata in quanto falsa, dall’avvocato Segalerba. Quanto al giornale esercita il diritto di cronaca nel pubblicare interventi di soggetti politici, così come pubblica, come in questo caso, pareri contrari. E questo l’avvocato Antonio Segalerba lo sa. m.m.)

Il sig. Grillo, referente del movimento 5 stelle di Chiavari, ha fatto un intervento sul giornale on–line

Levantenews che tratta l’annoso problema del parcheggio sterrato a fianco allo stadio comunale.

Con il tipico modo di scrivere di chi non ha neppure idea di come si amministra una città genera solo

confusione dicendo falsità e afferma: “l’attuale Presidente del Consiglio Comunale curò gli interessi

della società Scogli, che costruì i palazzi a Preli”. Questa circostanza è assolutamente falsa.

Dimentica che da assessore all’urbanistica (2007/2012) non ho approvato le proposte progettuali

della Scogli srl che poi sono state approvate dalla giunta Levaggi.

Il sig. Grillo aggiunge, poi, che il parcheggio dello stadio è di proprietà dello stesso soggetto che

sarebbe proprietario di un’area in centro a Chiavari. Anche questa circostanza è falsa perché sono

due soggetti giuridici distinti.

Addirittura aggiunge che sarebbe la stessa società proprietaria di un’area a Lavagna che

beneficerebbe degli effetti della costruzione diga Perfigli, opera da noi – e da me – sempre osteggiata

con atti formali come il recesso dall’accordo di programma che ho votato personalmente in

Consiglio Comunale (peraltro la diga “Perfigli” porta il nome di un assessore della sinistra che la ideò

e la portò avanti la cui paternità è certa!). Di questi terreni a Lavagna non ne sono a conoscenza e

farò verifiche.

Il sig. Grillo unisce tutte queste falsità per gettare un’ombra di sospetto, malaffare e odio sulla mia

persona e per questo sono costretto ad agire nelle competenti sedi giudiziarie perché sia accertata

la verità chiedendo che il sig. Grillo venga perseguito penalmente per questo modo di fare politica

gravemente diffamatorio e chiederò allo stesso modo che venga anche punito chi diffonde queste

notizie palesemente false senza neppure verificarle, come doveroso per una fonte di informazione.



In merito al parcheggio dello stadio posso affermare – con certezza – che la nostra amministrazione

è riuscita a concludere con la società privata proprietaria del terreno un contratto di comodato

gratuito per sei anni in modo che i cittadini della zona possano usufruirne senza corre il rischio che

il terreno venga ripreso dal privato (sottraendolo alla destinazione di parcheggio).

Grazie al nuovo contratto di durata sei anni, rinnovabili, e con l’autorizzazione della società

proprietaria a fare migliorie, il Comune potrà avviare un investimento per cercare di drenare l’acqua

che si accumula e renderlo più comodo e fruibile al quartiere.

Questo investimento non si poteva fare prima sia per le brevi scadenze, prorogate di anno in anno,

e per la mancanza di autorizzazione ad eseguire le migliorie dalla proprietà.

Abbiamo quindi lavorato a favore dei cittadini in modo chiaro e trasparente e siamo riusciti ad

ottenere un contributo di 30.000 euro dall’Entella Calcio visto che il contratto è utile a mantenere

l’attuale capienza dello stadio.

Queste cose – peraltro – state già dette in consiglio comunale dall’assessore Bisso.

Non c’è bisogno di raccontare falsità ai cittadini se non si hanno altri argomenti: Grillo ha perso

un’altra occasione per tacere.