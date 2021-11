Chiavari: "Park stadio, previsto edificio, correlato alla diga Perfigli" - LevanteNews

Da Davide Grillo Referente Movimento 5 Stelle Chiavari

Proprio in questi giorni, grazie agli interventi del Consigliere Comunale arch. Gianni Giardini ed all’ex Consigliere Comunale dott. Emilio Cervini è tornato alla ribalta il problema – peraltro da noi sollevato più di un mese fa – del parcheggio dello stadio comunale. Un’opera che ad oggi giace … in qualche cassetto di Palazzo Bianco.

Un’opera sulla quale c’è molto silenzio da parte dell’attuale Amministrazione per non dire anche qualche reticenza. Basti pensare che per avere copia del contratto sottoscritto con la proprietà del terreno c’è voluto quasi un mese e soprattutto l’intervento, da noi sollecitato , del Segretario generale del Comune.

Il suddetto contratto porta la data del 25 giugno scorso e tra l’altro contiene un articolo secondo noi mai pubblicizzato e alquanto discutibile: in caso di messa in sicurezza dell’Entella infatti il proprietario può chiedere di realizzare un fabbricato a destinazione residenziale sul terreno concesso (4000 mq), questa amministrazione, nonostante continui a dire che sia contro la speculazione edilizia non fa altro che agevolarla assecondando il palazzinaro di turno.

A questo proposito non va dimenticato che è lo stesso imprenditore che voleva realizzare in via Bontà un palazzo di 7 piani con 38 nuovi appartamenti .

Questo intervento era stato approvato dalla Giunta presieduta dal defunto Sindaco Di Capua ma stranamente , all’improvviso, non se ne è fatto più nulla! Problemi di legittimità degli atti? Così sembrerebbe secondo l’attuale minoranza consiliare.

Questo non è che un altro tassello del mosaico diga Perfigli in quanto, il terreno utilizzato per allestire il cantiere sembra far capo allo stesso imprenditore di cui sopra quindi, ricapitolando, se viene costruita la Diga il parcheggio antistante lo stadio diventa edificabile, per costruire la Diga il cantiere è stato allestito in un terreno che è collegato al proprietario del parcheggio dello stadio. Vorremmo anche ricordare che l’attuale presidente del Consiglio Comunale curò gli interessi della società Scogli, che costruì i palazzi a Preli.

Il fatto è che di lavori nel parcheggio di via Gastaldi non se ne parla e non sappiamo neppure se ci sia un progetto, una stima dell’opera, se siano stati chiesti i soldi promessi dalla Virtus Entella e se l’Amministrazione abbia stanziato a bilancio le proprie risorse.

Non si sa nulla . Di certo gli abitanti della zona continuano e continueranno a parcheggiare tra fango, sassi e buche chissà per quanto tempo ancora o quanto meno fin oa quando non ci verrà costruito un palazzo.