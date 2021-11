Chiavari: "Non picchiò il cane, caso archiviato" - LevanteNews

Dall’avvocato Serena Stagnaro (Ringraziamo l’avvocato0 e siamo contenti per quanto appurato dal giudice, precisiamo tuttavuia: uno che non si trattava di un articolo, ma di un comunicato della questura; secondo che non avendo pubblicato le generalità della persona, eravamo stati i primi a tutelarne la persona)

La presente per richiedere la rettifica immediata dell’articolo apparso in data 06.03.2021 h. 13.01 relativo a “Chiavari: Picchia il cane e minaccia una donna accorsa in difesa”.

A seguito di acquisizione dei filmati e testimonianze rese da persone presenti si è appurato che il ragazzo denunciato non ha picchiato il cane con alcun strumento tantomeno una bottiglia.

Il Giudice per le Indagini Preliminari di Genova ha richiesto l’archiviazione del procedimento e in data 04.10.2021 il Giudice per le indagini Preliminari ha archiviato il caso.