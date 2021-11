Chiavari: inaugurato ad Arquata del Tronto il centro civico Regeni - LevanteNews

Dal Comitato Verità e Giustizia: il Tigullio per i diritti

Autorità civili e militari, il mondo dell’associazionismo e tanti arquatani si sono ritrovati domenica mattina a Trisungo per l’inaugurazione del Centro civico di aggregazione sociale “Giulio Regeni”, realizzato dall’associazione “Verità e

Giustizia: il Tigullio per i diritti” con i Comuni del Levante ligure, la Prociv Arci nazionale, l’Arci nazionale e il Comune di Arquata del Tronto, uno dei più colpiti dal terribile sisma del 24 agosto 2016.

Una grande festa popolare ha contrassegnato la giornata, iniziata alle 11 con la benedizione da parte di don Emmanuel del Centro civico intitolato alla memoria di Giulio Regeni e che ricorda anche il sindaco di Arquata scomparso di recente, Aleandro Petrucci, che l’ha fortemente voluto a Trisungo, la frazione di cui era originario, baricentrica rispetto alle altre 12 località del territorio comunale.

Alla cerimonia hanno preso parte il neo sindaco di Arquata del Tronto, Michele Franchi, con l’assessore ai Lavori pubblici, Sandro Onesi, l’assessore alla Ricostruzione della Regione Marche ed ex sindaco di Ascoli Piceno, Guido Castelli, il presidente della Prociv Arci nazionale Fabio Mangani e il presidente della Prociv Arci Liguria, Celestino Moruzzi, oltre a Lido Orsi per l’Associazione scambi culturali di Certaldo.

Nutrita la delegazione del Levante ligure, formata dal sindaco di Camogli, Francesco Olivari, dal vicesindaco di Sestri Levante, Piero Gianelli, dall’ex sindaco e consigliere comunale di Chiavari Roberto Levaggi, dalla consigliera comunale di Rapallo Maria Cristina Ardito, dall’assessore a Turismo e Cultura di Santo Stefano Magra, Paolo Ruffini e dalla delegazione dell’associazione “Verità e Giustizia: il Tigullio per i diritti”, guidata dal presidente

Andrea Lavarello e formata da Donatella Nicolini, Loredana Marangone e Roberto Pettinaroli.

Presenti anche il comandante della Guardia di finanza di Rapallo, Emidio Maravalli (marchigiano di origine) e lo staff tecnico che ha lavorato alla progettazione e all’esecuzione dei lavori del centro: l’ingegner Rocco Maffei, gli

architetti Gianluca Fontana, Vittorio Pizzigoni e Giacomo Summa. Presente anche il titolare del Consorzio Assogi di Bologna che ha donato le cucine al Centro.

Il taglio del nastro è stato affidato ad Anna Maria Vitali, vedova dell’ex sindaco Aleandro Petrucci, accompagnata dalla nipotina Emanuela. “Siamo felici di poter vivere questa giornata di grande festa – ha detto il sindaco di Arquata del Tronto, Michele Franchi – perché la realizzazione del Centro civico, frutto di un’azione di solidarietà corale coordinata dall’Associazione Verità e giustizia per Giulio Regeni e dai Comuni del levante ligure, che hanno assicurato le risorse più consistenti, è il segno tangibile di una ricostruzione che vogliamo assolutamente portare avanti.

Ed è bello che in questa giornata si possano ricordare due grandi persone come l’ex sindaco di Arquata Aleandro Petrucci, che ha voluto fortemente questo Centro civico, e Giulio Regeni per il quale non ci stancheremo mai di chiedere verità e giustizia”.

Anche il presidente dell’associazione “Verità e giustizia: il Tigullio per diritti”, Andrea Lavarello – che ha poi dato la parola a tutti i protagonisti del progetto – ha sottolineato <il valore della grande amicizia che lega la comunità ligure con quella marchigiana, e dello sforzo corale che il Levante ligure, per la prima volta, ha compiuto per unirsi in un grande progetto di solidarietà, superando campanilismi e diffidenze”.

Al termine della cerimonia, le cucine del Centro civico hanno preso a funzionare a pieno regime per offrire un pranzo a tutti i presenti. In simultanea, la frazione di Trisungo ha vissuto anche la sagra “Marrone, che passione”, la più importante e partecipata dell’anno, che ha visto la presenza tra gli stand di centinaia di persone.