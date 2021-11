Camogli: gabbiano mutilato, sopravvivenza difficile - LevanteNews

Certamente come tutti gli altri gabbiani volteggerà felice nel cielo trasportato dal vento. I problemi arrivano però al momento dell’atterraggio. Il gabbiano mutilato di una zampa, come un aereo privo di carrello, è costretto a planare strisciando sui tetti con il petto. Probabilmente le difficoltà si riflettono sulla ricerca di cibo, anche se guardandolo sembra proprio in ottima forma. E resterà un mistero come si sia prodotto la mutilazione; come abbia fatto a sopravvivere.

(Foto Consuelo Pallavicini)