Calcio/ Virtus Entella, calvario finito: Marco Chiosa torna in campo - LevanteNews

Il calvario di Marco Chiosa, difensore della Virtus Entella, finisce al 79’ minuto quando Volpe lo fa entrare al posto di Alessandro Capello nella gara casalinga contro l’Imolese.

Il calciatore, applaudito dal pubblico presente al Comunale, può tornare a sorridere e dare finalmente una mano ai suoi compagni in questo campionato per risalire la classifica dopo un inizio difficile.

Volpe utilizzerà il ragazzo a tappe per fargli prendere confidenza con il ritmo partita in attesa che tornare al top e riprendersi la maglia da titolare. Intanto pochi minuti per cancellare il brutto infortunio e l’annata, quella scorsa, conclusa con la retrocessione in Lega Pro.