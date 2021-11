Calcio/ Ferrari e Salano, la Sammargheritese si impone sul Vecchio Levanto - LevanteNews

CAMPIONATO PROMOZIONE LIGURIA Girone B – 8^giornata

Sammargheritese – Vecchio Levanto 2-1

Finisce 2-1 grazie alle reti di Ferrari e Salano la partita contro un Levanto “mai domo”. Non una delle migliori prestazioni dei ragazzi di Mister Giacobbe, ma era importante vincere e confermare la vetta della classifica e così è stato. Un po’ contratti ma cinici nel primo tempo, andiamo all’intervallo sul parziale di 2-0. Nella seconda frazione, un leggero calo mentale, rimette in corsa i gialloblù che, accorciando le distanze al 50º minuto, provano fino all’ultimo ad acciuffare il pareggio, ma senza riuscirci. Tre punti importanti erano quello che ci voleva per preparare al meglio la prossima partita…