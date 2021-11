Dal Comune di Bogliasco

Per lavori alla rete gas all’altezza di via Colombo sarà vietata la sosta (parcheggio moto) in via Mazzini nel tratto compreso tra via Ansaldo e il civico 159. Divieto valido dalle 07:30 di martedì 2 fino alle 17 di venerdì 5 novembre.

A causa di un trasloco è invece vietata la sosta dei veicoli in via Fratelli Ferrari all’altezza del civico 32 nei giorni martedì 2 e mercoledì 3 novembre, dalle 7 alle 18.