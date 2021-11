Chiavari: dal G20 di Roma al parco di Portofino e alla sanità - LevanteNews

Da Luca Garibaldi consigliere e capogruppo Pd in Regione riceviamo e pubblichiamo

Ciao,

la settimana politica appena passata è stata segnata dall’affossamento del Disegno di legge Zan, con il voto segreto del Senato sul non passaggio agli articoli del provvedimento. Tecnicamente la discussione è rinviata in Commissione e non potrà essere ripresentata prima di sei mesi, ma nei fatti significa aver voluto bloccare, per questa legislatura, salvo ripensamenti, una legge necessaria sui crimini d’odio.

Nel vedere metà Senato festante a seguito dell’esito del voto, ho provato vergogna, perchè esultare per non aver riconosciuto diritti ad altre persone è un gesto meschino, e che denota una distanza umana prima che politica rispetto al dramma delle violenze, delle discriminazioni quotidiane che questa legge – da troppo tempo attesa – provava a contrastare.

Le responsabilità politiche sono evidenti a tutti, ma le letture sui tatticismi di Italia Viva, sul fatto che questo voto fosse un modo per costituire maggioranze in vista dell’elezioni della Repubblica, o un modo per mettere in difficoltà il Partito Democratico o di “punire l’arroganza di Zan” (ne ho lette centinaia), sono un secondo elemento di degradazione del dibattito pubblico e della distanza con la società. Quello che si votava martedì era un testo per contrastare i crimini d’odio, e utilizzare questa legge, che incide direttamente sul riconoscimento dei diritti, per posizionamenti politici è ancora più indecoroso.

La mobilitazione in centinaia di piazze in tutta Italia per il DDL Zan, è la prova che la battaglia continua e che esiste, è radicata, consapevole, sempre più evidente nella società italiana la spinta verso una legge contro i crimini d’odio, e che la politica, e in particolare la destra (che si professa liberale e poi vota coi nipotini di Orban), ha perso una occasione di credibilità e di giustizia e ha ferito le attese di migliaia di persone.

Ma il percorso dei diritti continua, e non lo si potrà fermare.

IL G20 A ROMA, TRA VACCINI E CLIMA – Il G20 che si sta concludendo a Roma si colloca poco prima dell’avvio della Conferenza Annuale ONU sul Clima, la COP 26, che si tiene a Glasgow. L’obiettivo di questo incontro era quello di porre alcuni punti fermi su temi strategici, a partire dalle azioni per il contrasto alla crisi climatica, con l’obiettivo di zero nuove emissioni entro il 2050.

Su questo aspetto, le resistenze di alcuni Paesi – Russia, Cina e India – rendono l’intesa per la “neutralità carbonica” più complicata e tutta da verificare nello sviluppo (bene l’idea di piantare 1000 miliardi di nuovi alberi – tempo fa avevamo chiesto di piantarne 1 milione e mezzo in Liguria – e il fondo per il clima a favore dei paesi più poveri, perché la transizione ecologica è una questione sociale e di lotta alle disuguaglianze), e la Conferenza di Glasgow sarà determinante per capire se, finalmente, l’agenda dei governi mondiali punterà su misure realmente incisive per la crisi climatica o rinvierà di nuovo gli impegni, condannando le future generazioni.

Assieme a questo, vanno visti positivamente due temi: gli impegni per la vaccinazione globale (perchè il vaccino è un bene comune, e non può essere appannaggio solo dei paesi più ricchi) e l’inizio di una tassazione globale per le multinazionali.

Si tratta di impegni, quindi vanno salutati con la consapevolezza che la strada da fare è davvero molta e sarà più faticosa delle dichiarazioni di principio, ma sono sicuramente passi avanti importanti nella giusta direzione.

LIGURIA: QUALE SANITÀ DOPO LA PANDEMIA? – Tornando alle vicende della nostra Regione, non si può non partire dal tema della sanità.

In tutte le sue declinazioni: dalle liste di attesa, che continuano ad essere infinite, nonostante i 24 milioni di euro stanziati per farle scorrere (e qui la domanda da farsi è semplice: per quale ragione non si assume nessuno e si comprano solo prestazioni da privati?); dai 1200 bambini con disabilità che sono senza possibilità di accesso alle cure, per il mancato potenziamento dei servizi; alla rete dei medici di famiglia, con oltre 100mila liguri che rischiano di rimanere senza medico di base, per la mancata programmazione del turnover.

Ma il tema che fa più discutere è quello legato a come si sta riorganizzando la rete ospedaliera e la medicina sul territorio dopo la pandemia, anche utilizzando le risorse che il Recovery Plan mette a disposizione. Per citare solo le strutture, in Liguria dovranno nascere 33 Case di Comunità (poliambulatori integrati) e 10 Ospedali di Comunità, per oltre 194 milioni di euro di investimenti. Di come si sta organizzando la nostra Regione non si sa quasi nulla, perché atti non ce ne sono, e discussioni neppure.

Interviste e comunicati stampa, quelli non mancano. Ed è da lì che si apprende ad esempio che Rapallo verrà in parte privatizzato, che stessa sorte potrebbe avere il nuovo Ospedale della Spezia, e che a Cairo Montenotte, invece del Pronto Soccorso tanto atteso, ci sarà il declassamento dell’Ospedale.

Toti è venuto anche nel Tigullio, in questo specie di tour in cui arriva, taglia nastri, promette fondi del Recovery e scappa verso la prossima inaugurazione.

Questa volta il tour ha fatto tappa a Sestri Levante, nell’Ospedale che la destra ha dapprima svuotato (sotto la gestione Toti-Viale), per poi rendersi contro dell’importanza come polo Covid per l’ASL 4 e… continuare a non investire lo stesso. Già, perché l’inaugurazione del nuovo reparto di fisioterapia, in realtà è l’inaugurazione dello spostamento di un reparto dal terzo al sesto piano, costato mezzo milione di euro. (Metà dei macchinari più importanti sono rimasti al piano originario, perchè non traslocabili, ma questo è un altro discorso). L’Ospedale resta senza investimenti (a parte una Tac, chiesta da anni, ma che viene usata meno di quanto si potrebbe): per fare un esempio, il reparto di pneumologia è sulle spalle di un solo specialista. Ma questo Toti non lo vede: basta inaugurare, mica assumere.

In questo quadro, abbiamo deciso come Gruppo PD, di iniziare un viaggio di ascolto nella sanità della Liguria, per fare quello che non sta facendo la Regione: parlare coi territori, raccogliere proposte, lanciare idee, creare discussioni sul futuro della sanità ligure. Abbiamo deciso di iniziare proprio da Cairo Montenotte, sabato scorso, con una iniziativa molto partecipata coordinata dal Consigliere Regionale Roberto Arboscello, per chiedere un vero confronto con Sindaci, operatori, territori e non calare dall’alto proposte che penalizzano una zona che ha grandi criticità logistiche e che ha bisogno di servizi efficaci, e non di scollinare verso il Piemonte per avere cure, visite ed esami.

Proseguiremo sui territori, parlando non solo di ospedali, ma di reti, servizi, territori e vogliamo chiedere che la si smetta di chiudere e aprire ospedali e reparti sui giornali, ma che ci sia un Consiglio Straordinario sulla Sanità, sul PNRR e sulla Riforma Socio Sanitaria in cui si discuta, si votino proposte e si assumano decisioni. Troppo facile usare il pretesto del PNRR per non affrontare la riforma sanitaria in aula, magari per paura di divisioni nella maggioranza di Toti, che è amplia, ma tanto solida non ci pare.

PARCO DI PORTOFINO. A CHE GIOCO GIOCA TOTI? – Mentre Anci sta svolgendo un lavoro prezioso e tanti Comuni (Rapallo, Chiavari, Zoagli) stanno aderendo al Parco con porzioni di territorio, e quindi si sta andando avanti sul tema dei confini e delle regole – nonostante manchi il Golfo Paradiso e la discussione si fermi a Recco – è arrivata la notizia che Regione Liguria ha deciso di fare ricorso al TAR contro il Ministero dell’Ambiente, per aver istituito il Parco Nazionale di Portofino. Sì, è così. Un ricorso contro il Parco Nazionale.

Perchè in Liguria abbiamo un Presidente double face.

A Roma, con il Governo, fa quello disponibile al confronto, per fare partire il nuovo Parco Nazionale. Siede al tavolo, parla con i Ministri, convoca riunioni.

Qui, per fare contenta la Lega, prepara i ricorsi per bloccare il Parco Nazionale, rivolti contro quei soggetti con cui dice di stare cercando l’accordo.

“Tranquilli, ci mettiamo d’accordo. Ma nel frattempo ti porto in tribunale”. Non so se l’abbia detto al Ministro Cingolani, ma siamo a questo punto e la vicenda sta diventando surreale.

Siamo un po’ stanchi di questo atteggiamento, che suona come una presa in giro, per assecondare l’interlocutore di turno. Toti e l’Assessore della Lega competente, Piana, vengano in Commissione Ambiente a dire se si vuole andare avanti o meno, senza infingimenti. La giunta, invece di continuare a mettere ostacoli, dovrebbe sostenere il nuovo parco e produrre uno studio approfondito in cui si evidenziano le potenzialità del Parco, le sue ricadute sul territorio in termini di lavoro, ricchezza, crescita e sostenibilità.

Anche perchè le giravolte di Toti, per tenere insieme la sua maggioranza, rischiano di far di perdere un’occasione unica per tutta la Liguria.

LO SCORSO CONSIGLIO – Che la maggioranza di Toti sia un po’ fragile e confusa l’abbiamo visto anche nell’ultimo Consiglio Regionale di lunedì e martedì. A parte la solita e cronica assenza degli Assessori (che hanno preso alla lettera il fatto di essere esterni non votanti al Consiglio, e quindi neppure si presentano), abbiamo visto situazioni imbarazzanti, come il fatto che non si volesse votare un ordine del giorno sulla sicurezza dei lavoratori nella nostra regione, per pare un esempio.

Ma nella seduta ci sono state anche iniziative importanti: la più importante è l’approvazione unanime della mozione proposta da PD e Linea Condivisa in merito ai servizi di psicologia di base nella nostra Regione. Il tema della salute mentale deve diventare centrale nella sanità di domani e l’accesso ai servizi psicologici deve superare lo stigma e il giudizio negativo che ancora permane. Individuare figure di psicologi di base, integrati nel sistema sanitario, è un passo avanti nella giusta direzione. Cercheremo di capire come la Regione intenderà farlo, ma la direzione è giusta.

LA NUOVA SEDE DEI GIOVANI DEMOCRATICI DI GENOVA – Venerdì scorso è stata inaugurata la nuova sede dei Giovani Democratici di Genova, in Centro Storico, in Via delle Vigne. Una scelta bella di apertura e presenza nel cuore della città da parte dell’organizzazione che ha deciso di aprire la nuova sede con una iniziativa molto interessante: università, giovani e città.

Genova è una città universitaria, o no? E cosa deve fare ancora per cambbiare modello? Si è parlato di alloggi, trasporti, mense, criticità nei servizi, nell’organizzazione degli spazi. Un plauso ai Giovani democratici e a Sinistra Universitaria che stanno ponendo al centro della discussione una serie di spunti interessanti su cui mi piacerebbe continuare a collaborare anche in Regione.

