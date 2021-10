Vaccini: "Quasi l'80% dei liguri ha completato il ciclo" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria

“Ammontano a 1.100.936 i liguri che hanno completato il ciclo vaccinale, il 79,58% della popolazione residente (Istat over 12), mentre coloro che hanno ricevuto almeno una dose sono 1.172.527 liguri, pari all’84,76%. Numeri importanti che ancora una volta dimostrano che la campagna vaccinale sta procedendo senza sosta, ha consentito la ripartenza, la ripresa del lavoro e delle scuole”. Lo dice il presidente di Regione Liguria e assessore alla sanità Giovanni Toti.

Gli over 80 vaccinati con ciclo completo sono 145.232 pari al 93,51%, nella fascia 60/69 ammontano a 170.145 i vaccinati pari all’83,58%, 200.189 i liguri che hanno tra i 50 e i 59 anni e che si sono vaccinati (79,09%), 148.342 i vaccinati con ciclo completo nella fascia 40/49 pari al 72,80%, 108.550 i vaccinati di età compresa tra i 30 e i 39 anni pari al 73,53%, 107.727 i vaccinati nella fascia tra i 20 e i 29 anni (79,07%), 61.811 i vaccinati tra i 12 e i 19 anni (60,73%).

Per quanto riguarda le prenotazioni della terza dose aggiornate a questa mattina ammontano a 49.887 di cui 1.792 di immunocompromessi, 4.540 di sanitari 3.699 di ultravulnerabili, 11.168 per la fascia compresa tra i 60 e gli 80 anni e 28.688 per gli over 80. Sempre per le terze dosi sono 36.436 quelle già somministrate. L’incidenza di casi positivi ogni 100.000 abitanti degli ultimi sette giorni aggiornata ad oggi risulta 45, di cui 32 a Savona, 55 alla Spezia, 64 a Imperia e 37 a Genova. Crescono di 5 gli ospedalizzati con 77 posti letto occupati di cui 10 in terapia intensiva. Ammontano a 2.282.633 le dosi vaccinali somministrate fino ad oggi.