'Santa': lo Skipper chiude, al suo posto lo Yacht Club - LevanteNews

Oggi in calata a Santa Margherita Ligure chiude il prestigioso ristorante “Skipper”, gestito con successo da quattordici anni da Enzo Verrone. Recentemente il ristoratore aveva accettato di ospitare la sede dello Yacht Club Italiano sezione di Santa Margherita Ligure. Non esistono al momento dichiarazioni ufficiali; si dice che lo Yacht Club sarebbe ora affittuario dei locali e che Verrone non avrebbe accettato di gestirne il ristorante. In pratica fino ad oggi sarebbe stato lo Skipper ad ospitare lo Yacht Club, ma Verrone non avrebbe accettato che le parti si ribaltassero.

Il ristoratore ha così salutato gli amici: “La famiglia Verrone dopo 14 anni faticosi e favolosi lascia lo Skipper. Grazie a voi tutti”.

Adriano Bena che come presidente della Pro Loco aveva avuto il sostegno di Vincenzo in mille occasioni, così lo saluta: “Ciao Enzo, 14 anni passati assieme sono volati via. Non dimenticherò mai quanto abbiamo realizzato grazie alle vostre larghe vedute, per aver dato colore e note in calata. Ovunque voi andrete, porterete con voi la nostra stima e amicizia di tutta la Calata Porto di Santa Margherita Ligure, la mia in modo particolare. Grazie Famiglia Verrone e tutto lo Staff del Ristorante Skipper”.