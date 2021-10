'Santa': cena di solidarietà, 2.200 euro a don Valerio - LevanteNews

Alla presenza del Vice Sindaco Emanuele Cozzio, il Comitato “Festa della Primavera”, ha consegnato a Don Valerio, il ricavato della serata di Solidarietà per la “Raccolta di fondi a sostegno delle opere di carità promesse dalla parrocchia di San Siro”: un assegno da 2.200 euro.

Si ringraziano i cittadini e gli ospiti che hanno preso parte all’evento, la cui numerosa presenza ha consentito un buon esito della iniziativa; si ringraziano l’Amministrazione Comunale per il patrocinio e contributo accordato, il “Ristorante la Madia”, la “Trattoria San Siro” e “Ristorante l’insolita Zuppa” per il fondamentale contributo alla realizzazione dell’evento e tutti coloro che hanno offerto i premi messi in palio per la lotteria.

Si ringrazia Don Valerio che ha consentito al Comitato “Festa della Primavera“ di organizzare un nuovo ulteriore evento mirato a promuovere il divertimento, l’aggregazione sociale e la solidarietà.