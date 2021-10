Recco: parte dal Golfo Paradiso la rinumerazione delle linee provinciali Amt - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Partirà nella prima settimana di novembre proprio dal Golfo Paradiso la nuova numerazione delle linee provinciali Amt. La novità è stata al centro di un incontro da remoto a cui hanno partecipato i dirigenti Amt, il sindaco di Recco Carlo Gandolfo e gli altri amministratori del comprensorio. Il nuovo sistema consentirà, tra l’altro, il miglioramento delle informazioni relative ai servizi bus, urbani e provinciali, gestiti dall’azienda di trasporti e le relative informazioni presenti alle fermate. Il nuovo sistema di numerazione provinciale utilizzerà tre cifre: i numeri da 700 a 799 per le linee principali, da 800 a 899 per le linee secondarie e da 900 a 999 per le linee minori e stagionali. In pratica, verrà aggiunta una cifra prima dell’attuale numero: a titolo esemplificativo, l’attuale linea 75 diventerà 775, l’attuale linea 76 diventerà 776.

Il cambio di numerazione non prevede alcuna variazione di servizio né modifiche degli attuali collegamenti, percorsi e orari. “Esprimo apprezzamento per la disponibilità al confronto e per l’attività da Amt in favore dei cittadini del Golfo Paradiso – commenta il sindaco Carlo Gandolfo – grazie anche all’intenso lavoro svolto dal Presidente del Consiglio comunale Paolo Badalini, cui ho assegnato la delega relativa al trasporto pubblico locale in particolare il progetto di miglioramento delle dotazioni del capolinea autobus sotto l’arcata del ponte ferroviario. Nel corso dell’incontro ho avuto anche l’assicurazione da parte della dirigenza dell’azienda sull’avanzamento di questo progetto”.