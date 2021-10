Rapallo: scenario 2023, ecco perché si investe in città - LevanteNews

Che volto avrà Rapallo nel 2023? Quello di una città che attira un turismo qualificato sempre più in linea con il livello di Portofino e come nel Borgo con una grande offerta di occupazione. La Rapallo che il sindaco Carlo Bagnasco e la sua maggioranza, in particolare Filippo Lasinio, sognavano di realizzare dicendo stop ai tabù posti inutilmente dalle vecchie amministrazioni (alcuni cui membri sperano di rispolverare il vecchiume e (ri)sedersi sulla poltrona di sindaco).

Che cosa è riuscita a fare l’amministrazione Bagnasco? Ad esempio svincolare gli storici edifici come gli alberghetti di via Gramsci e il Savoia permettendo la riqualificazione in corso di edifici e zona; incrementando contemporaneamente il numero dei posti letto degli hotel. La stessa mareggiata che ha spazzato la diga del porto Carlo Riva potrebbe rivelare un aspetto positivo portando ad una riqualificazione dello scalo secondo le attuali esigenze del diportismo internazionale; trasformare lo Yacht Club in un polo attrattivo; gli spazi portuali in gioiellerie e boutiques con le firme più importanti.

Il percorso dal Porto Riva al Castello in una promenade da fare invidia a quelle della Costa azzurra. A questo si aggiungano le attrattive di San Michele di Pagana, Montallegro, Villa Porticciolo (ma occorre fare un bando ed assegnarla nella sua globalità), il golf, il parco di villa Tigullio che, se la delega alla Cultura fosse assegnata a una persona competente, potrebbe trasformarsi in un parco letterario che ricordi tutti i grandi sopiti della città.

Una Rapallo da sogno? Le premesse dicono che Rapallo ritornerà meta del turismo internazionale qualificato.