Calcio/ Il Santa Maria di Rapallo festeggia in un Macera esaurito - LevanteNews

Il Macera di Rapallo torna sold out per la gara casalinga della Polisportiva Santa Maria del Campo con la vittoria per 3-1 da parte dei padroni di casa grazie ai gol di Di Carlo, De Martini, Viacava.

Nonostante le restrizioni imposte in termini di capienza e l’accesso consentito esclusivamente con il green pass, lo stadio ha registrato il tutto esaurito con tanto di tamburi e striscioni a fare da cornice come non si vedeva da molti anni a Rapallo.

Come era prevedibile per riaccendere la passione dei tifosi e la voglia di calcio in città c’era bisogno di un progetto locale o come si vuol dire a “Chilometro zero” come quello creato della Polisportica Santa Maria, Società che milita nel campionato di Prima Categoria girone”D” composta da ragazzi del posto e con un settore giovanile tra i più importanti e numerosi del levante Ligure .