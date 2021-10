La notte scorsa alle 3 il ritorno dell’ora solare, come avviene da anni nell’ultimo fine settimana di ottobre. Chi non ha ancora spostato le lancette un’ora indietro, dovrà farlo questa mattina. Si è dormito un’ora in più (e ci si è svegliati con la pioggia): al mattino assisteremo all’alba un’ora prima e purtroppo sarà così anche per il tramonto. Pochi giorni e il nostro organismo si abituerà al mutamento.