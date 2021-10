Lavagna: la squadra di Pallanuoto presentata in Comune - LevanteNews

Dall’ASD Lavagna ’90

Nella Sala Consiliare del Comune di Lavagna, alla presenza del Sindaco Dott. Gian Alberto Mangiante, del Consigliere delegato allo Sport Matteo Barbieri e dei Giornalisti, è stata presentata alla Stampa la Squadra che parteciperà al Campionato Nazionale maschile di Pallanuoto Serie A2 2021-2022 Girone Nord.

Dopo il saluto del Sindaco e del Delegato allo Sport, il Presidente dell’A.S.D. Lavagna ’90 Ezio Firenze ha presentato gli Atleti e lo Staff tecnico della Prima Squadra, sottolineando come nove quattordicesimi della formazione provengano dal vivaio della ns. Società, a dimostrazione della bontà del lavoro degli Allenatori sin dalle squadre più giovani, è l’alto livello di scolarità dei giocatori, quasi tutti laureati. Il compito della Squadra quest’anno sarà quello di confermare i risultati raggiunti negli scorsi anni e se possibile di migliorarli. Inoltre, ha chiesto agli Amministratori lavagnesi di stare vicino al Lavagna ’90, società che è riuscita a mantenere in attività le squadre agonistiche e le varie attività, nonostante il periodo di chiusura della piscina a causa della pandemia abbia creato non poche difficoltà economiche nella gestione societaria.

Infine, ha illustrato le varie discipline portate avanti dal Lavagna ’90, con una Squadra di Nuoto ai vertici regionali e con Atleti di interesse nazionale, un settore Sincro in crescita e il fitness con tutte le sessioni sempre al completo. Dopo aver apprezzato gli interventi dell’ Allenatore Andrea Martini e del Capitano Matteo Pedroni, ed i reciproci saluti, la presentazione si è conclusa con il rinfresco offerto dal Lavagna ’90.