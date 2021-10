Allerta gialla: piogge e temporali su Golfo Paradiso e Tigullio - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di Arpal

Arpal ha emanato, sui bacini piccoli e medi, l’allerta gialla per temporali dalle 00.00 alle 16.00 sul centro (zona B), e dalle 00.00 alle 19.00 sul levante (zone C-E), di domani, lunedì 1 novembre.

Avremo piogge diffuse già dalla notte, con intensità moderate sul centro-levante, cumulate areali significative sul centro ed elevate sul levante; la presenza di una linea di convergenza sul Golfo di Genova favorisce lo sviluppo di rovesci o temporali anche di forte intensità in estensione verso la costa; probabili fenomeni convettivi anche in occasione del transito del fronte freddo nel pomeriggio. Venti da nord sul centro-ponente, da sudest sul levante, dove il mare sarà fino a molto mosso.

Già da ieri sulla Liguria è arrivata aria umida meridionale con piogge e rovesci di intensità debole: la massima cumulata oraria dalla mezzanotte si è registrata a Seborga (Imperia) con 7.4 millimetri mentre, nelle ultime 24 ore, la cumulata massima è stata di 33.2 a Sella di Gouta, ancora nell’entroterra imperiese.

Il Ponente è la zona per ora interessata dalle piogge che, nelle prossime ore, raggiungeranno anche il centro della regione e parte del Levante. La perturbazione vera e propria è attesa dalle prime ore di domani, lunedì 1 novembre, come descritto nelle prime righe.

Le temperature, stazionarie oggi, vedranno domani un aumento delle minime e un successivo calo termico dalla serata: nella notte il valore più basso, 2.3, si è registrato ai 1300 metri di Monte Settepani (Osiglia, Savona), mentre nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia si sono avuti questi valori: Genova Centro Funzionale 11.8, Savona Istituto Nautico 11.1, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 13.2, La Spezia 13.9.

OGGI DOMENICA 31 OTTOBRE: Una depressione atlantica in avvicinamento alla Francia convoglia sulla Liguria un flusso umido meridionale nei medi livelli favorendo precipitazioni inizialmente sparse a partire da Ponente, più diffuse in serata con possibili rovesci moderati. Venti tra moderati e forti dai quadranti settentrionali su A e B con intensità fino a 45-60 km/h con rinforzi irregolari in particolari agli sbocchi vallivi e sui capi più esposti.

DOMANI LUNEDI’1 NOVEMBRE: La perturbazione raggiunge la Liguria determinando piogge diffuse già dalla notte con intensità moderate su BCE, cumulate areali significative su ABD, elevate su CE; la presenza di una linea di convergenza sul Golfo di Genova favorisce lo sviluppo di rovesci o temporali anche di forte intensità in estensione verso la costa (fenomeni più probabili su BCE); probabili fenomeni convettivi anche in occasione del transito del fronte freddo nel pomeriggio. Venti da nord forti su ADE, di burrasca su B, forti da sudest su C. Mare fin a molto mosso su C.

DOPODOMANI MARTEDI’ 2 NOVEMBRE: Venti di libeccio in rinforzo nel corso della notte fino a forti al mattino, di burrasca dal pomeriggio sulla costa di A, fino a forti dal pomeriggio su C. Moto ondoso in rapido aumento da molto mosso ad agitato dal pomeriggio con mareggiate per onda lunga di libeccio (periodo 7.5/8.5 s) su C e parte orientale di B.