Camogli: "Un ascensore tra le piazze Battistone e Amendola" - LevanteNews

Lo chiedono alcuni abitanti. Un ascensore tra piazzale Ido Battistone e piazza Amendola. La richiesta non fa una piega; se bandiera Lilla è, siano eliminate le barriere anche per chi abita in questa zona di Camogli. Per chi ha una certa età, percorrere la rampa San Fortunato a piedi non è semplice. I tecnici non devono neppure studiare la posizione, che appare chiarissima.

Un ascensore potrebbe alleggerire la fatica anche per chi risiede nelle vie Schiaffino e Ruffini. Un ascensore adeguato che non si fermi per l’eccessivo lavoro, come è a volte avvenuto per quello che collega le vie Ferrari e 20 Settembre, e che non richieda tempi lunghi per iniziare il servizio come per quello del Torrasco.

(Foto Consuelo Pallavicini)