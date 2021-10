Calcio/ L'Entella ritrova la vittoria: Capello e Merkaj stendono l'Imolese - LevanteNews

Entella: Borra; Cleur, Coppolaro, Bruno, Barlocco; Dessena, Paolucci, Karic; Capello, Magrassi, Lescano. All. Volpe.

Imolese: Melgrati; Lia, Angeli, Rinaldi, Liviero; Boscolo, Alena, Lombardi; Matarese, Padovan, Turchetta. All. Fontana.

La Virtus Entella torna ad esultare in casa davanti ai suoi tifosi: al Comunale contro l’Imolese è 2-0 con i gol realizzati da Capello e Merkaj. Una vittoria che proietta i padroni di casa al decimo posto staccandosi dalle zone basse di classifica. Gennaro Volpe perde Paroni e in porta finisce Volpe mentre senza Morosini e Schenetti il trio d’attacco è composto da Capello, Magrassi e Lescano. In mezzo torna Paolucci.

E’ l’Imolese a iniziare forte ma prima Matarese manda alto e poi Borra si supera Padovan. L’Entella ci prova al 14’ con Magrassi che però non inquadra la porta. Dopo una fase di studio la formazione chiavarese trova il vantaggio con Capello bravo a sfruttare l’assist di Magrassi. Nel finale l’autore del gol potrebbe segnare la sua doppietta personale ma colpisce la traversa.

Nella ripresa al 48’ Lescano ha la possibilità di fare il 2-0 ma Turchetta evita il peggio ai suoi. Pochi minuti dopo ha un’altra occasione, stavolta su passaggio di Capello, ma spreca tutto. L’Entella spinge alla ricerca del gol per chiudere la gara e la trova all’86 con Merkaj, subentrato a Lescano: il giocatore riceve da Dessena e in pallonetto batte Melgrati. Nel recupero l’Imolese centra il palo con Masella e al 94’ l’arbitro manda tutti negli spogliatoi. Da segnalare il ritorno in campo di Chiosa dopo il brutto infortunio dello scorso anno a Pescara subentrando a Capello.