Calcio/ L'Asd Santa del Taro prende i primi tre punti: battuto Carasco 08 - LevanteNews

Termina 2-1 il match casalingo dell’Asd Santa Maria del Taro contro il Carasco 08: un rigore di Devoti D. porta il Santa in vantaggio nel primo tempo per poi raddoppiare nella ripresa con il gol di Nobile. A dieci minuti dal termine gli ospiti accorciano le distanze ma non riescono a completare la rimonta.

Arrivano quindi i primi 3 punti che danno morale alla squadra e confermano le buone prestazioni viste anche nelle partite precedenti. Il prossimo turno si andrà in trasferta a Rapallo per provare a strappare altri punti.