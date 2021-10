Calcio/ Il Genoa non sa più vincere e arrivano i fischi: è 0-0 contro il Venezia - LevanteNews

Genoa: Sirigu; Cambiaso, Biraschi, Vasquez, Criscito; Rovella, Badelj, Sturaro; Galdames; Pandev, Destro. All: Ballardini

Venezia: Romero; Mazzocchi, Calderoni, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Busio, Kiyine; Aramu, Henry, Okereke. All: Zanetti

Finisce tra i fischi del pubblico la sfida tra Genoa e Venezia: al Ferraris è 0-0 con i rossoblu che non riescono a sfondare il fortino veneto e perdono pure Destro per un problema muscolare. Resta da capire il destino di Ballardini, per lui possibile un’ultima chance contro l’Empoli prima della sosta per le Nazionali. Il mister rossoblu si affida a una difesa a quattro composta da Cambiaso, Biraschi (prende il posto di Masiello), Vasquez e Criscito In mezzo Rovella, Badelj e Sturaro con il trio Galdames (esordio dal primo minuto) a supportare Pandev e Destro.

La prima occasione del match è per il Venezia ma Busio manda fuori dagli sviluppi di corner. Il Genoa si fa vedere con Galdames ma Romero dice no. Poi ci prova Sturaro al 14’ senza inquadrare la porta. Al 28’ è Criscito a mandare il pallone lontano dai pali del portiere argentino e infine al 44’ Rovella. Finisce sullo 0-0 il primo tempo.

Nella ripresa Ballardini toglie Pandev e inserisce Caicedo per dare più velocità alla manovra. La prima occasione nitida della gara è del Venezia al 53’: Caldara da pochi passi calcia ma Sirigu dimostra di essere un campione d’Europa e dice no salvando la sua porta. Passano pochi minuti e Destro accusa un fastidio muscolare che lo costringe al cambio: al suo posto entra Ekuban che però non riesce a impensierire Romero. Ballardini le tenta tutte inserendo Kallon, Tourè al posto di Sturaro e Galdames ma la musica non cambia, anzi sono ancora gli ospiti a impensierire Sirigu che si rivela per l’ennesima volta il migliore dei suoi. Finisce così con i tifosi che fischiano la squadra dopo l’ennesima vittoria mancata. Venerdì sera trasferta ad Empoli contro la formazione allenata da Andreazzoli e capace di sbancare il Mapei Stadium.