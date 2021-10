Cacao Meravigliao - LevanteNews

Taluni simpatici episodi del passato televisivo, sulla falsariga del modello differente-ma-uguale, possono servirci da promemoria per tratteggiare il potere dei media nei confronti di un popolo-utente di cui, ahimé, suggestionabilità & convincibilità sono debolezze risapute.

Un esempio evergreen è l’allegro motivetto “Cacao meravigliao” rappresentato da Arbore & C. in sigla della trasmissione “Indietro tutta” (1987). Un episodio-simbolo in cui la platea si rivelò oltremodo credula e in cui la sola menzione mediatica di un anonimo “sponsorao della trasmissao”, nel fraseggio del testo, produsse una spasmodica ricerca di massa dell’inesistente marca di cacao.

Per metodo induttivo, oggi più di ieri è immediato calibrare una platea facilmente plasmabile e pronta ad elargire quote di fiducia a chi e/o a cosa le viene propinato attraverso il massiccio collaudato attacco dell’informazione mediatica.

Detto fatto, il messaggio goliardico-musicale del cacao meravigliao si riconferma nel tempo presente, modulandosi differente ma uguale: meno spensierato e più insidioso.

In proposito, un tipo magistrale e significante di messaggio è il mainstream del versante istituzionale sull’eccellenza nazionale delle misure restrittive anti-covid19, mentre sul versante opposto, minoritario e insurrezionalista, si registra l’ obiezione irresponsabile della temibilità-nel-tempo della vaccinazione, quale terapia genica sperimentale.

Come ieri la sigla musicale di un programma di varietà televisivo captò casualmente il gradimento e creò desideri commerciali negli utenti, così oggi il mantra mediatico iper-allarmista, a prescindere da informazioni confuse e vagliate quanto basta, capta e orienta masse di cittadini.

Tanto l’immaginario sponsorao del cacao meravigliao, quanto gli anatemi mediatici da parte di rappresentanti delle Istituzioni, nella loro distinta peculiarità, danno modo di inquadrare la metrica della comunicazione di massa e l’effetto che ne può conseguire sullo spettatore.

E’ un dato fattuale che la preferenza di fiducia è accordata a chi ha più risalto e disponibilità di spazio mediatici, elementi essenziali per con-vincere l’utente a con-fidare sulla saggia bontà dei proclami promozionali.

Per concludere la sintesi, le differenti circostanze quotidiane permettono di attenzionare una comunicazione che visibilmente compone una platea talmente accogliente da gradire le scelte altrui come proprie e da credere che siano a proprio beneficio.