Dal Bogliasco 1951

Si informano gli utenti della Vassallo che domani, lunedì 1 novembre, la piscina resterà aperta alla libera balneazione solo in orario mattutino, dalle ore 8 alle ore 13:30

Come per ogni altro giorno festivo i corsi di nuoto, acquafitness e acquawellness saranno temporaneamente sospesi per poi riprendere il loro regolare svolgimento a partire da martedì 2