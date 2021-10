A12, auto si ribalta direzione Sud: ferite tre persone - LevanteNews

E’ di tre feriti il bilancio di un incidente avvenuto in A12 direzione La Spezia intorno alle 9 di questa mattina: per cause in via di accertamento una macchina si è ribaltata a quanto pare senza creare problemi ad altri veicoli presenti in Autostrada.

Immediato l’intervento da parte dei sanitari, dei vigili del fuoco e della Polizia Stradale che dovrà accertare l’esatta dinamica dell’incidente. Gli occupanti del mezzo hanno portato ferite lievi e dopo le prime cure del caso hanno raggiunto l’ospedale di Lavagna.

A causa di questo sinistro si sono verificate code verso Sud che sono state smaltite in poco tempo.