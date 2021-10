Uscio: uccisi i cinghiali, anche i lupi sono spariti - LevanteNews

Nella “valle del tempo”, i cinghiali sono spariti con l’apertura della caccia loro dedicata. La prova del nove è costituita dal fatto che nella notte non si verifica più il rovesciamento dei bidoni dell’umido che gli ungulati esercitano con abilità per trovare cibo. A Recco, oltre alle doppiette, hanno contribuito ad eliminare alcuni esemplari le guardie regionali e probabilmente ad allontanarli è servita la pioggia che non li costringe più a scendere a valle per abbeverarsi.

Con i cinghiali sono spariti anche i lupi, loro predatori. La loro presenza aveva lasciato testimonianze da Colle Caprile, ad Uscio, fino a Corticella a Recco quando alcune settimane fa, due esemplari, avevano inseguito e ucciso un daino.

Dice il sindaco di Uscio Giuseppe Terrile. “Lo scorso anno avevamo registrato la presenza di lupi perfino nel giardino di una casa privata a Terrile, dove avevano ucciso e divorato un capriolo. Ora fortunatamente non ci è più stata segnalata la loro presenza; anche se non sempre veniamo a conoscenza di questi episodi”.

E nella Valle del tempo accuse vengono rivolte anche alla Regione: “Hanno autorizzato la caccia alla piuma due settimane prima rispetto a quella dei cinghiali. Veramente assurdo perché avrebbero potuto liberare prima il territorio da ungulati e lupi”. Anche se – va riferito – cresce il partito delle persone che vorrebbero abolita la caccia al cinghiale puntando invece sulla sterilizzazione.