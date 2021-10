Sestri, mitigazione del rischio: interventi sulla rete acque bianche - LevanteNews

Sono in corso in questi giorni nel territorio del Comune di Sestri Levante una serie di sondaggi finalizzati a individuare la posizione dei servizi nel sottosuolo: questa operazione è propedeutica alla redazione del progetto esecutivo degli ulteriori interventi per l’attenuazione del rischio idrogeologico nella zona di San Bartolomeo e di via Mons. Vattuone.

Il Comune, proprio a questo scopo, ha ottenuto un finanziamento di 980.000 euro utile alla realizzazione del primo lotto di un nuovo canale in sottosuolo che partirà da via Cagliari, passerà sotto la rete ferroviaria e risalirà via Mons. Vattuone. Questa nuova opera si aggiunge all’intervento concluso negli scorsi mesi, grazie al quale era stata aggiunta una nuova tubazione per lo scarico delle acque piovane.