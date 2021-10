Sestri: a metà novembre torna The Wine Revolution - LevanteNews

Da The Wine Revolution

Domenica 14 e lunedì 15 novembre torna la IV^ edizione di “The Wine Revolution”.

Tutto è pronto per l’evento più atteso dagli amanti del vino naturale. Dopo un anno di assenza,

domenica 14 e lunedì 15 novembre torna presso l’ex convento della Annunziata sulla baia del

silenzio di Sestri Levante, “The Wine Revolution”.

Una due giorni di incontri e degustazioni, ma anche la possibilità di conoscere e scoprire il lavoro

degli oltre 70 vignaioli partecipanti alla manifestazione, provenienti da tutta Italia e dall’estero, oltre

un folto gruppo di garagisti.

La manifestazione si terrà nel rispetto delle vigenti normative anti Covid. Per entrare necessario

mostrare il proprio Green Pass o tampone e un servizio d’ordine controllerà e gestirà l’affluenza.

L’evento si svolgerà su diverse sale, compresa una grande area all’aperto, nelle quali verrà garantito

il distanziamento degli ospiti e dei vignaioli partecipanti.

I biglietti potranno essere acquistati direttamente in loco domenica e lunedi, negli orari di visita

della manifestazione, domenica dalle 11 alle 19 e lunedì dalle 10:30 alle 18:30. Costo del calice di

degustazione, valevole per entrambe le giornate, è 15 euro (10 euro per operatori commerciali e 12

per gli associati ais fisar e onav).

Ecco i magnifici partecipanti a TWR 2021:

– Antichi Vigneti Manca – Sardegna;

– Aurete – Lazio;

– Barbaglia – Piemonte;

– Barracco – Sicilia;

– Bertolino – Sicilia;

– Ca Sciampagne – Marche;

– Cantina Filet Piero Carta – Sardegna;

– Cantina Orgosa – Sardegna;

– Casa del Diavolo – Liguria;

– Cascina Bandiera – Piemonte;

– Cascina Barban – Piemonte;

– Cascina Gasparda – Piemonte;

– Castel del Piano – Toscana;

– Castelsimoni – Abruzzo;

– Daniele Parma – Liguria;

– Daniele Ricci – Piemonte;

– Davide Garoglio – Piemonte;

– Dell’Erba – Liguria;

– Denavolo – Emilia Romagna;

– Emeran Reya Organic Winery – Slovenia;

– Fabio Ferracane – Sicilia;

– Franchina e Giarone – E. Romagna;

– Giuseppe Palermo – Sicilia;

– Grawu – Trentino Alto Adige;

– Grotta Fumata – Sicilia;

– Ilenia Spagnoli – Liguria;

– Insolente Wine – Veneto;

– I Parieti – Puglia;

– La Felce – Liguria;

– La Morella – Piemonte;

– La Mosca Bianca – Piemonte;

– Le Driadi Slow Farm – Lombardia;

– Le Quattro volte – Calabria;

– Le Sette Aje – Sicilia;

– Luna Mater- Liguria;

– Lusenti – Emilia Romagna;

– Manlio Manganaro – Sicilia;

– Marco Verona – Toscana;

– Marinferno – E. Romagna;

– Nove Lune – Lombardia;

– Ormiale – Bordeaux France;

– Paolo Foppiani – Emilia Romagna;

– Pietramatta – Lombardia;

– Podere Ortica – Toscana;

– Podere Sotto il Noce – E. Romagna;

– Podere Cervarola – Emilia Romagna;

– Possa – Liguria;

– Q500 – Abruzzo;

– Renato Keber – Friuli;

– Rocca Rondinaria Piemonte;

– Rocche del Gatto Liguria;

– Ronco Severo – Friuli;

– Rondelli – Liguria;

– Sa Defenza – Sardegna;

– San Fereolo – Piemonte;

– Sette – Piemonte;

– Sinefelle Podere; – Casaccia – Toscana;

– Shun Minowa – E. Romagna;

– Strohmeir – Austria;

– TenutAlemanni – Piemonte;

– Tenuta Lenzini – Toscana;

– Terra della Luna – Liguria;

– Terraquilia – Emilia Romagna;

– Terrazzi Alti – Lombardia;

– Tenuta Borri – Emilia Romagna;

– Tenuta Maraveja – Veneto;

– Tenuta Volpare – Trentino Alto Adige;

– Terre a Mano – Toscana;

– Terre di Pietra – Veneto;

– Tre.mi.la. Etnawines – Sicilia;

– Vigne di San Lorenzo in Campiume – Emilia Romagna.

Distribuzioni:

– Sarfati

– Wine Indipendent

– Tracce di Vino

Special Guest:

Champagne Andrè Beaufort

Alimentari e street food:

– Rhubarba

– La Mosca Bianca

– Pastificio Dasso

– Birrificio Taverna del Vara

– Tapullo Shop&Taste

– ParlaComeMangi

– L’Anciua

Per informazioni

– web: www.thewinerevolution.it;

– fb: The Wine Revolution;

– istangram: thewinerevolution.