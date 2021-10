'Santa': premio letterario, domani la premiazione; i premiati - LevanteNews

Dallo staff della Tigulliana

Si svolgerà domani mattina, domenica 31 ottobre, a partire dalle ore 10, nel Salone degli Stucchi di Villa Durazzo, la cerimonia conclusiva della 44ª edizione del Premio Letterario Internazionale “Santa Margherita Ligure-Franco Delpino” 2021.

L’evento avrà luogo in presenza e nel rispetto delle normative anti-Covid e prevede (oltre agli organizzatori) un massimo di 70 presenze (già prenotate da tempo).

La Commissione Giudicatrice ha proceduto alla scelta dei vincitore dopo mesi di lungo e approfondito esame di lettura e selezione delle opere pervenute quest’anno da parte di 886 partecipanti da tutta Italia.

Partecipazione notevole, dunque, sia per quantità e sia per qualità. In particolare si segnala il grande numero di partecipazioni per le sezioni “libro edito” (sia di poesia, sia di narrativa, sia di saggistica).

Il Premio alla carriera 2021 (trofeo) verrà assegnato alla scrittrice Mara Faggioli di Scandicci, in provincia di Firenze.

Per la Silloge inedita il Primo Premio va ad Anna Pizzi di Camogli (con pubblicazione omaggio del libro premiato).

Per il libro edito di narrativa, il Primo Premio sarà assegnato ad Aldo Bertozzi di Piacenza, il secondo Premio a Marcello Loprencipe di Sacrofano in provincia di Roma.

Il Primo Premio per la sezione “Pianeta Donna” va a Vinicio Leonetti di Marcellinara, in provincia di Catanzaro. Primo Premio per la sezione “Vivere il mare” a Gian Carlo Guani di La Spezia, Secondi Premi a Marinella Gagliardi Santi di Rapallo e Maria Gemma Moro, entrambe di Rapallo.

Premi Speciali sezione “Oltre la vita” a Paolo Castagnola di Genova (poesia) e Rosita Ponti di Rapallo (narrativa). Primo Premio sezione “Gatti, cani & Co.” ad Angela Procaccini di Napoli.

Per la sezione Artistica, il Primo Premio andrà a Teresa Ruggiano Santapaola di S. Margherita Ligure, mentre il Premio Speciale a Giovanni Ronzoni di Lissone. Per la fotografia, Primo Premio a Luciana Lavaggi di Sestri Levante.

Due riconoscimenti per l’ambiente saranno consegnati a: Franco Mariani di Galbiate per la narrativa e a Mauro Stoppioni di Calenzano, in provincia di Firenze, per la poesia.

Tra i liguri premiati, segnaliamo: Giuliano Fornara-Bertona, Magda Moro, M. Katia Romeo di Rapallo, Graziella Boldrini, Anna Maria Campello, Clara Crovetto, Giovanna Dalle Luche, Simonetta Demuro, Maria Rosaria Esposito, Enrica Mambretti, Milena Meneghin, Raffaele Nicolella, Vincenzo Rebolino, Federica Storace di Genova, Patrizia Peragallo di Camogli e Riccardo Grozio di Uscio.