Santa, il porto è stato collaudato: terminato iter post mareggiata - LevanteNews

Da Comunicazione Sindaco Santa Margherita Ligure

A tre anni dalla mareggiata del 2018 che devastò le coste della Liguria, Santa Margherita Ligure termina definitivamente l’iter di ricostruzione e messa in sicurezza del porto cittadino, fortemente danneggiato durante quell’evento.

Nella giornata di ieri è arrivato il via libera, a seguito del collaudo dell’opera a cura del Provveditorato delle Opere Pubbliche, da parte dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure che, con apposita ordinanza, certifica la sicurezza dello scalo e ne disciplina l’utilizzo.

“Siamo felici che proprio il 29 ottobre si chiudesse il cerchio per quanto riguarda il ripristino del nostro porto – commentano il Sindaco Paolo Donadoni e il Vicesindaco Emanuele Cozzio con incarico speciale al ripristino dell’infrastruttura. – Abbiamo affrontato la stagione turistica già con il porto al 100% ma questo documento sancisce ufficialmente che il lavoro fatto ha messo in sicurezza il nostro scalo e la città da mareggiate uguali a quella del 2018. È stato un lavoro di squadra affrontato con determinazione e passione da tutti: l’Amministrazione e gli Uffici comunali, le maestranze, la Capitaneria di Porto e gli Enti Sovraordinati in particolare Regione Liguria con il Presidente Toti e l’Assessore Giampedrone”.