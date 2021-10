Recco: tombolata di Halloween pro Croce Verde, un successo - LevanteNews

A Recco l’associazione turistica Pro Loco ha preso – come si suol dire – due piccioni con una fava. Ha festeggiato Halloween raccogliendo in piazza Nicoloso gli amanti della manifestazione che consente di mascherarsi, divertirsi, liberarsi per qualche ora dalla quotidianità. Allo stesso tempo ha organizzato una tombolata a favore della Croce Verde impegnata nell’acquisto di una nuova attrezzatura. La manifestazione ha avuto successo grazie all’impegno dei volontari della Pro Loco.