Rapallo: appartamento a fuoco in via dei Pini - LevanteNews

Nella tarda mattinata un appartamento è andato a fuoco in via dei Pini, nella zona di San Rocco a Rapallo. Si tratta di una seconda casa in un condominio oggi deserto come l’alloggio in cui si è sviluppato il rogo. Sono intervenuti i vigili del fuoco rapallesi che hanno circoscritto il fuoco.Tuttavia cucina e soggiorno sono completamente distrutti mentre il resto dell’appartamento dei mobili e quant’altro è completamente annerito dal fumo. Si presume che il rogo si sia sviluppato da un corto circuito. Sul posto carabinieri e polizia urbana. L’amministratore del condominio, e quindi il proprietario, è stato avvertito.

Dall’ufficio documentazione e comunicazione dei Vigili del fuoco

Quest’oggi, poco dopo mezzogiorno, i vigili del fuoco di Rapallo sono stati allertati per la fuoriuscita di fumo da una finestra al quarto piano notata da un passante in via dei Pino. Il tempestivo intervento ha fatto sì che la fiamme rimanessero confinate alla cucina. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto 118 e Carabinieri.