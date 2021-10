Pallanuoto: la Pro Recco strapazza Milano - LevanteNews

Dall’ufficio Stampa Pro Recco Nuoto e Pallanuoto

La Pro Recco vince contro il Milano per 4-21 nella quarta giornata di campionato. Lo fa alla “Antonio Ferro” di Recco, piscina scelta dai lombardi come proprio campo di gara per questa partita “casalinga”.

Reduce dalla vittoriosa trasferta di Marsiglia, mister Sukno concede un turno di riposo ad Hallock, con Loncar e Cannella nuovamente nei tredici. Partita sempre in controllo per i biancocelesti che vanno al cambio campo sul 2-7 e poi “ammazzano” il match con un 2-10 di parziale nel terzo quarto. Poker per Younger, migliore marcatore di giornata. Tris per Zalanki, Loncar e Cannella.

WP MILANO METANOPOLI-PRO RECCO 4-21

WP MILANO METANOPOLI: F. Cubranic, A. Perez, S. Andryukov, N. Tononi 1, G. Mattiello, M. Caravita, T. Scollo, P. Kasum 1, N. Ficalora, T. Busilacchi, E. Novara, G. Lanzoni 2, A. Mellina Gottardo. All. Krekovic

PRO RECCO: M. Del Lungo, F. Di Fulvio 1, G. Zalanki 3, P. Figlioli, A. Younger 4, Z. Bertoli 2, N. Presciutti 1, G. Echenique 2, G. Cannella 3, A. Velotto 2, M. Aicardi, L. Loncar 3, T. Negri. All. Sukno

Arbitri: Cavallini e Schiavo

Note

Parziali: 1-5, 1-2, 2-10, 0-4. Uscito per limite di falli: Kasum (Metanopoli) nel terzo tempo. Superiorità numeriche: Metanopoli 0/4 + 1 rigore, Pro Recco 10/13 + 1 rigore.