Principio di incendio oggi pomeriggio in località Mesco, nel comune di Levanto. Sono intervenuti i vigili del Fuoco di Brugnato e Levanto, i Carabinieri forestali e la Polizia locale. Il fuoco ha preso piede in una zona impervia, non raggiungibile con i mezzi.

L’intervento è stato quindi svolto con attrezzi manuali quali zappe, battifiamma e decespugliatore, controllando il perimetro dell’evento con una termocamera. Fiamme domate e area bonificata.