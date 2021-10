Levanto: il nuovo calendario di ritiro dei rifiuti per le utenze commerciali - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Levanto

Entra in vigore martedì 2 novembre, e rimarrà valido fino al 10 aprile del prossimo anno, il calendario invernale di ritiro “porta a porta” dei rifiuti prodotti dalle attività produttive locali.

Ecco, in dettaglio, il nuovo programma (con giorni di raccolta ed orario di esposizione delle diverse tipologie), in distribuzione a tutte le utenze non domestiche interessate dal servizio e reperibile sia sul sito internet del Comune che presso l’ufficio distribuzione sacchetti (al piano terra del palazzo municipale di piazza Cavour).

Organico: lunedì, mercoledì, sabato e domenica (esposizione entro le ore 6).

Indifferenziata: martedì, giovedì, sabato e domenica (esposizione entro le ore 6).

Plastica: lunedì, mercoledì e venerdì (esposizione tra le ore 12 e le ore 13).

Cartone: martedì, giovedì e sabato (esposizione tra le 12 e le 13).

Cassette: mercoledì e sabato (esposizione tra le 12 e le 13).

Vetro: lunedì, mercoledì e sabato (esposizione tra le 8 e le 9).

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero verde 800.401083, attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 13.