Chiavari: la Scherma brilla negli USA grazie ad Andrea Vittoria Rizzi - LevanteNews

Dalla Chiavari Scherma ASD

Il 29 Ottobre si è svolta a St Louis nello Stato del Missouri la prima prova nazionale per la scherma statunitense, il NAC (National American Championship) dove gareggiano i migliori schermidori statunitensi della categoria Assoluti.

Andrea Vittoria Rizzi, atleta della Chiavari Scherma, ha partecipato per la prima volta con i colori della sua Università di appartenenza, la St. John’s University di New York, nella categoria della spada femminile, ottenendo un prestigioso 5° posto finale ai piedi del podio. Alla prima prova di spada femminile del Campionato Nazionale hanno partecipato oltre 150 atlete divise in 22 gironi di qualificazione.

Andrea ha chiuso la fase di qualificazione al 4° posto della classifica vincendo tutti gli assalti, saltando così il primo giro di scontri diretti per la definizione delle 64 atlete che si sono contese poi il 1° titolo della stagione. Al primo assalto di diretta ha sconfitto l’avversaria Grace Hu di origine canadese per 11:10, in uno scontro molto tirato e sofferto.

Successivamente nel tabellone per i 32 ha invece sconfitto agevolmente l’americana Yasmine Khamis per 15:8 e nel tabellone per i 16 ha battuto 15:9 Zoe Kim. Nella sfida per entrare in semifinale Andrea veniva invece sconfitta da Katharine Holmes, piazzandosi così al 5° posto finale della classifica, miglior risultato per la sua Università e che le è valso la medaglia per i finalisti.

E’ un risultato che oltre a premiare il suo buon avvio di stagione, certifica l’ottimo lavoro svolto questa estate in palestra con i Maestri della Chiavari Scherma, Giacomo e Giovanni Falcini. Nonostante le difficoltà tuttora presenti per le restrizioni del Covid 19, Andrea ha fatto tesoro degli allenamenti estivi presentandosi in buona forma tecnica al primo appuntamento di livello nazionale del circuito statunitense, raggiungendo un primo prestigioso piazzamento che, porta anche i colori verde e blu della Chiavari Scherma sulle pedane americane.

Tra i prossimi impegni gli atleti della Chiavari Scherma saranno a Brescia il 6/7 Novembre per fioretto GPG e in sede ancora da destinarsi la 1° prova qualifica nazionale zona 1 spada dove i tre atleti Tommaso Nicchia, Chiara Bavestrello e Carlotta Conte che si sono qualificati in tutte e quattro le gare cadetti e Giovani.