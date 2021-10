Chiavari: elezioni, tre le coalizioni che lavorano in segreto - LevanteNews

Le elezioni amministrative di Chiavari (e Genova) si avvicinano e ancora non è dato sapere quali siano le coalizioni che correranno per conquistare Palazzo Bianco, tanto meno i candidati e men che meno ipotesi di programmi realizzabili, indispensabili per capire come rimettere in moto la città e sollevarla dalla politica del “Si saldi chi può”.

Silenzio dai 5 Stelle e dal Pd. Silenzio dagli “eredi” di Marco di Capua; si dice che la vedova Michela Canepa non accetti la candidatura; si parla della vicesindaca Silvia Stanig e di Alessandra Ferrara e, stranamente non di Fiammetta Maggio che avrebbe tutte le carte in regola per guidare la città. Per quanto riguarda il fronte dei partiti, sembra che, per mettersi a una tavolo e discutere, aspettino che Toti designi il portavoce di “Cambiamo”, all’altezza di capire la situazione chiavarese.

A movimentare la vita politica cittadina, hanno incuriosito due insoliti violenti attacchi (Avanti Chiavari” e Partecip@ttiva) all’imprenditore Antonio Gozzi che sembrano involontariamente rilanciarlo sul piano politico. (m.m.)