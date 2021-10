Chiavari: "Disagi per i licei, ancora irrisolti" - LevanteNews

Da Francesca Lemmi Segretaria associazione cicvica Vola Chiavari

Una domanda viene posta, frequentemente, dai genitori chiavaresi: quanto ancora e a lungo dureranno i disservizi presso i poli Liceali chiavaresi, costretti ancora oggi a lezioni in DAD ed ad orari provvisori tipo roulette russa?

Ce lo chiedono numerose famiglie di Chiavari, e non. Su questo problema abbiamo coinvolto anche i rappresentanti politici regionali e locali. Infatti, in data 3 Settembre, la rappresentante di città metropolitana, Francesca Ricci dichiarava sui media che entro Settembre 2021, gli interventi nell’edificio dei Padri Oblati (ex INPS) sarebbero stati finalmente terminati e che viene riferito, essere il problema causante il tracollo degli incastri delle aule.

Ma, a tutt’oggi, la causa dei ritardi non è nota. Questo grava pesantemente sugli studenti e famiglie, che hanno affidato alla scuola i propri ragazzi nella delicata fase di ripartenza. La spezzettatura e lo “spezzatino” che ne deriva, causa orari scolastici incerti e un’ assurda costrizione dei ragazzi a non frequentare fisicamente la scuola, ma affidandosi ancora una volta alle lezioni in DAD. Proprio quando invece, servivano risposte concrete evitando balletti di aule e puzzle di soluzioni. Manca, come sempre, la certezza di assicurare la normalità a questi ragazzi che stanno già attraversando un periodo molto delicato della loro vita. Auspichiamo che già per il Salone dell’orientamento virtuale, illustrato ieri da Fiammetta Maggio a cui va il nostro ringraziamento per l’impegno sulle scuole di pertinenza comunale, vengano fornite risposte ai genitori sempre più virtualmente e nei fatti disorientati.