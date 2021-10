Camogli: questa sera al Sociale, omaggio a Ennio Morricone - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Teatro Sociale di Camogli



Prosegue l’infilata di grandi appuntamenti al Teatro Sociale di Camogli. Forti del grande successo di

partecipazione e di pubblico riscontrato nella serata di apertura e nel tris di eventi del weekend

scorso con Tullio De Piscopo, Dado Moroni, Aldo Zunino e Maurizio Lastrico, il programma prosegue

questo sabato 30 ottobre alle 21:00 con un altro imperdibile concerto.

Protagonista della serata sarà EstrOrchestra, l’orchestra residente del Teatro Sociale diretta da

Chiara Morandi, che dedica il primo dei concerti proposti in questa stagione a uno dei più grandi

compositori, direttori d’orchestra e arrangiatori della storia italiana. “Omaggio a Ennio Morricone”

sarà infatti un emozionante viaggio nelle composizioni di un autore universalmente riconosciuto

come leggendario, un sentito e partecipato tributo al grande maestro, sulle note delle sue più belle

e indimenticabili opere.



Le musiche di Ennio Morricone non sono semplicemente delle colonne sonore: fanno parte, ormai,

dell’immaginario musicale collettivo. I temi nostalgici e struggenti di “C’era una volta in America” e

“Nuovo Cinema Paradiso”, quelli epici – ma spesso anche beffardi – dei western di Sergio Leone,

quelli sinistri di “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto” o “Il clan dei siciliani”, sono

dei classici del nostro tempo che mettono d’accordo tutti, dall’appassionato di musica colta a quello

di rock. Basta pensare che, per anni, i Metallica hanno aperto i loro concerti con una versione

scatenata di “The Ecstasy of Gold”, tratta dalla colonna sonora de “Il buono, il brutto, il cattivo”.

Allievo, al Conservatorio di Santa Cecilia, di Goffredo Petrassi, uno dei più importanti compositori

italiani del Novecento, Morricone ha portato nella musica per il cinema il gusto per l’innovazione e

la sperimentazione assimilato alla scuola del suo illustre maestro, contribuendo a nobilitare un

genere musicale da sempre giudicato di puro appoggio alle immagini, e perciò secondario.

Non si contano le trovate folgoranti che hanno reso memorabili le colonne sonore di Morricone: la

mescolanza evocativa di suono e soffio del Flauto di Pan in “Cockey’s Song” da “C’era una volta in

America”, l’ululato del coyote imitato dall’arghilofono (una specie di ocarina) ne “Il buono, il brutto,

il cattivo”, quattro note diventate l’icona sonora dei western all’italiana, i titoli di testa musicati e

cantati in “Uccellacci e uccellini” di Pasolini, le melodie fischiettate e tanto altro.

Scomparendo nel 2020 a novantadue anni, dunque, Morricone ha lasciato un vuoto non solo nel

mondo del cinema, ma in quello della musica tutta. Il Teatro Sociale Camogli ha deciso di rendergli

un doveroso omaggio con un ensemble che da tempo propone in concerto, con grande successo,

un programma interamente dedicato alle colonne sonore di Morricone.



L’EstrOrchestra, nata nel 2011 in seno all’Accademia di Violino tenuta da Chiara Morandi che ne è

sia concertatrice sia solista al violino, è una compagine strumentale che ha il suo punto di forza

nell’eclettismo: dalla musica barocca a quella per il cinema, da quella orientale a quella

contemporanea, l’ensemble lucchese non pone limiti al suo repertorio, affrontato sempre con

grande passione ed estrema cura esecutiva.



Informazioni: www.teatrosocialecamogli.it