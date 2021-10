Camogli: grande affluenza al cimitero, ma "resta una zona rossa" - LevanteNews

Mancano due giorni alla celebrazione dei Defunti. Grande affluenza oggi al cimitero di Camogli, riaperto ieri, sia per sistemare le tombe che hanno bisogno di essere lavate per togliere polvere e salino accumulati in otto mesi, sia per cercare, con la collaborazione paziente della signora Bruna Capurro e del custode, la collocazione (se c’è) dei propri defunti. Uno dei fatti che ha colpito i familiari è che una settantina di tombe sono in zona rossa e in caso di pioggia non vi si può accedere: “Se sono a rischio chiederemo di trasferirle in zone sicure”.

Altro fattore che suscita sgomento, l’eliminazione di resti per liberare loculi; operazione legittima, ma priva di sensibilità: bastava poco a informare dell’operazione mediante, ad esempio, un manifesto. Ci sarebbe stata anche una piacevole sorpresa: un defunto che si credeva disperso in mare è stato invece trovato e tumulato senza che la famiglia ne fosse informata.