Calcio, Sampdoria è notte fonda all'Olimpico: il Torino vince 3-0 - LevanteNews

Torino: Milinkovic; Dijdij, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Pobega, Ola Aina; Praet, Linetty; Sanabria. All Juric

Sampdoria: Audero; Dragusin, Yoshida, Chabot; Bereszynski, Thorsby, Ekdal, Silva, Augello; Candreva; Quagliarella. All. D’Aversa

Una Sampdoria senza idee e in dieci per il rosso a Silva perde 3-0 contro il Torino all’Olimpico e D’Aversa torna ad essere in bilico. Nove punti fin qui con due vittorie soltanto (Empoli e Spezia) e tanti moduli adottati dal tecnico blucerchiato che fin qui non ha trovato la giusta quadra. Contro i granata il Doria passa al 3-5-1-1 con Dragusin e Chabot al fianco di Yoshida. A centrocampo Thorsby, Ekdal e Silva con Bereszynski e Augello sugli esterni. A supportare il ritorno di Quagliarella c’è Antonio Candreva.

Dopo un inizio di gara soporifero al 17’ il Torino va in vantaggio con Praet, l’ex di turno bravo a sfruttare un rimballo su tocco di Linetty e infilare Audero impreciso in uscita. Il gol non scuote la Sampdoria che rischia di andare ancora sotto ma stavolta Linetty spedisce alto.

Nella ripresa ti aspetti una Samp reattiva e invece è ancora il Torino a segnare: al 52’ Singo si invola e calcia di potenza. Audero non trattiene e la palla si infila per il 2-0. D’Aversa tenta la coppia Caputo-Gabbiadini al posto di Quagliarella ed Ekdal ma è notte fonda, il Torino entra da tutte le parti senza trovare la giusta mira. Al 67’ Silva perde la testa: protesta per un fallo laterale concesso ai padroni di casa e Forneau non può fare latro che alzare il rosso. E’ notte fonda per la Sampdoria che al 70’ viene salvata dal paolo colpito da Belotti. Per il resto un monologo della formazione di Juric che al 90′ trova il tris con Verdi subentrato dalla panchina ma l’arbitro annulla per fuorigioco. E’ il preludio al 3-0 targato da Belotti che infila Audero all’angolino. Per la Sampdoria una sconfitta senza attenuanti e un passo indietro, l’ennesimo in questa stagione. Domenica al Ferraris arriverà il Bologna per un altra sfida delicata in ottica salvezza.