Bogliasco, cimitero aperto orario continuato: servizio bus gratuito - LevanteNews

Il cimitero di Bogliasco è aperto tutti i giorni fino a martedì 2 novembre dalle 7.30 alle 17.30. Nelle giornate di oggi 30, domenica 31 ottobre, lunedì 1 novembre il Comune ha predisposto un servizio di bus navetta gratuito da e per il cimitero. Attivo dalle 8 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17. L’ultima corsa partirà alle ore 17 dal cimitero.

Il 2 novembre navetta straordinaria per la Messa che verrà celebrata alle ore 10: prima partenza ore 9, ultima partenza ore 9,45 dall’incrocio di via Mazzini / Bar Vagabondo. Ritorno a fine funzione.

Per i giorni 30, 31, 1 il capolinea del bus navetta è previsto alla Stazione, poi la navetta seguirà lo stesso percorso ripartendo ogni 40 minuti circa. Il percorso: Stazione ferroviaria, via De Marchi, via Mazzini, Pontetto, via Aurelia, via Marconi, cimitero (fino all’ingresso superiore). Effettuerà fermate a richiesta.

Da Sessarego partenze per cimitero ore 11 e ore 15.50. Da San Bernardo partenze ore 9,55 e 15,25 con fermata intermedia al Poggio.