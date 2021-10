Sori: lunedì a Sussisa la "notte dei libaeti" nel bosco - LevanteNews

Da ilpigiamadelgattoi

Cari Amici degli Agitatori, vi ricordiamo il quinto evento di “Appuntamenti Siderali”, la quarta edizione de “La notte dei libaeti”, finalmente in presenza con il magico percorso nel bosco.

Lunedì 1 Novembre 2021 alle ore 17.30, provvisti di mascherina sulla strada di Sussisa poco prima della Piazza della Chiesa, vi attenderà un agitatore Culturale Irrequieto …che non faticherete a riconoscere

La notte dei libaeti, vuole celebrare un’antica tradizione dedicata ai defunti, che si compiva nella notte tra il giorno di Ognissanti e quello dei Morti.

In questa notte si accendevano i libaeti, questi speciali manufatti bellissimi e colorati realizzati in cera per illuminare il percorso delle anime.

Torneremo a incamminarci nel bosco alla luce colorata dei “flambeau” per scoprire nel folto del fogliame persone e voci che ci racconteranno il rapporto tra vita e morte, attraverso le parole di poeti e scrittori che ci hanno regalato il loro pensiero immortale, ad accompagnarci per sempre.

Intraprenderemo il nostro viaggio guidati da Romain Gary, Italo Calvino, John Donne, Edgar Lee Masters, Edgar Allan Poe, Valérie Perrin, Mathias Enard.